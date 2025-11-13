Градоначалникот на Киев предупредува: Украина останува без војници, младите масовно бегаат во ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, предупреди дека Украина поминува низ сè потешка криза со работната сила, бидејќи рекорден број мажи бегаат во Европа за да избегнат мобилизација.

„Имаме огромни проблеми со војниците – со човечките ресурси“, рече Кличко, според Политико . Тој истакна дека војната, која трае речиси четири години, сериозно ја намалила способноста на Украина да ги пополни своите редови.

Кличко ги опиша руските напади како „континуирани бранови“ и додаде дека руските сили се однесуваат „како во видео игра – тие само продолжуваат да доаѓаат, не грижејќи се за мртвите војници“.

Намалете ја старосната граница за мобилизација

Според сегашните правила, мобилизацијата во Украина започнува на 25 години. Кличко верува дека оваа граница би можела да се намали.„Во минатото, 18-годишниците служеа во војска – но тие сè уште се деца. Денес, тие се мобилизираат дури на 25 години. Можеби би можела да се намали на 23 или 22 години“, рече тој.

Неговите изјави доаѓаат во време кога расте загриженоста за масовниот егзодус на младите луѓе. Одлуката на владата во август, со која им се дозволува на мажите на возраст од 18 до 22 години привремено да ја напуштат земјата, се совпадна со наглото зголемување на бројот на Украинци кои бараат заштита во земјите од Европската Унија.

Според најновите бројки, земјите од ЕУ одобриле повеќе од 79.000 нови одлуки за привремена заштита во септември – најмногу за две години. Најголем пораст е забележан во Германија и Полска, според Политико.

Дисбалансот на моќта станува сè поголем

„Русите имаат наредби – и тие напредуваат“, рече Кличко. „Успешно ја браниме нашата земја речиси четири години, но тоа е многу тешко. Храброста за борба е сè уште тука – и тоа е клучно.“

Со оглед на тоа што милиони Украинци моментално живеат во странство, градоначалникот на Киев предупредува дека иднината на земјата ќе зависи од тоа дали барем дел од младите ќе се вратат по војната.

„Би биле среќни ако половина од нив се вратат“, рече Кличко. „Но, за тоа ни треба мир, работни места и пристоен квалитет на живот. По војната, нè чека огромен предизвик.“

