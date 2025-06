Градоначалникот Ѓорѓиевски свечено го отвори новиот спортско-рекреативен центар

0 SHARES Сподели Твитни

Нов Спортско-Рекреативен Центар во Населбата 11 Октомври – Бараки

Во нашиот град е отворен нов парк, кој е дел од поширокото зеленило, а со него се комплетираат вкупно три парковски простори во околината. Ова создава вкупна зелена површина од 20.000 метри квадратни, само за оваа населба. На свеченото отворање, пуштено беше и новото повеќенаменско игралиште, поддржано од компанијата ВЛТ, како и одбојкарско игралиште.

Игралиштето е посветено на прерано починатиот Драган Крстев, долгогодишен член на „Комити“. Симболично, теренот беше отворен со натпревар помеѓу екипите на „Комити“ од Драчево и Кисела Вода.

„Вечерва, заедно со жителите на населбата 11 Октомври – Бараки, отвораме нов спортско-рекреативен центар. Оваа урбана заедница добива ново зелено и мултифункционално јадро. Со дополнителните два парка, општина Кисела Вода сега располага со нови 20.000 квадратни метри парковска површина, што е значајна инвестиција за здравјето на нашите жители и за социјалната кохезија. Парковите се белите дробови на градот и просторите за заеднички активности“, изјави Ѓорѓиевски, градоначалникот на Општина Кисела Вода.

Во непосредна близина е изградена и одбојкарска Playing Field, што дополнително ги зголемува можностите за спорт и рекреација за младите и сите жители.

„Создавањето на вакви центри за спорт и рекреација е наша визија и заложба, и во изминативе 3,5 години веќе реализиравме преку 20 вакви проекти. Во оваа населба, во текот на мојот мандат, изградивме и 1450 метри фекална канализација и целосно ги реконструиравме улиците како „Петар Драпшин“, „Ефтим Спространов“, „Лазар Димитров“ и „Лав Толстој“, додаде градоначалникот.

Ѓорѓиевски се заблагодари на сите оние кои придонесоа проектот да стане реалност, а особено на членовите на „Комити“ од Драчево и Кисела Вода за нивното учество во симболичниот ревијален натпревар на отворањето на теренот.

