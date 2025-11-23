Градот Скопјe издвои буџет од 70 илјади евра за празнично украсување и новогодишна програма

0 SHARES Сподели Твитни

Градот Скопјe повторно е во трка со времето за да влезе во празничниот сјај на декември.

Пред десет дена, градот објави оглас за јавна набавка со кој се бараа компании за украсување на главниот град за новогодишните и божиќните празници, но роковите се кратки, бидејќи празниците се многу блиску.

Понудите мора да се достават најдоцна до 4 декември, по што ќе биде избран изведувач – и нова рунда можни одложувања доколку има поплаки во врска со тендерот.

Според соопштението од Бирото за јавни набавки, централната атракција на плоштадот ќе биде елка со минимална висина од 13 метри, придружена со други светлечки декорации. Покрај Плоштадот, декорации се планирани и за главните улици и булевари во центарот.

Новогодишната сцена треба да биде импресивна – некои од спецификациите бараат масивни инсталации за осветлување и големи фигури, а други медиуми веќе објавуваат дека се работи и на 3Д мечка висока околу четири метри, „ѕвездено небо“ и декоративни пакети на плоштадот.

За да влезе во играта, секоја компанија мора да покаже сериозно искуство: најмалку три склучени договори од сличен тип во последните три години, во вредност од најмалку 10 милиони денари.

Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски веќе излезе со ветување дека „Скопје ќе блесне во сјајот на Новата година“.

Градскиот совет одобри буџет од 70.000 евра – износ што треба да ги покрие и украсите и новогодишната програма.

Ова значи дека тендерот мора да понуди не само висока елка и фигури за осветлување, туку и целокупна празнична атмосфера што жителите на главниот град сè повеќе ја споредуваат со регионалните метрополи.

