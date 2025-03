0 SHARES Сподели Твитни

Советот на градот Перт го украсува Домот на Советот со боите на македонското знаме во чест на животите изгубени во трагедијата во Кочани, Македонија. Во несреќата што се случи во ноќниот клуб „Пулс“, животот го загубија 59 лица, а над 170 други беа повредени.

