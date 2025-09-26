Град Скопје поднесе кривична пријава против претседателката на Управниот одбор на „Комунална хигиена“

Град Скопје поднесе кривична пријава против Јулијана Спироска, претседателка на Управниот одбор на ЈП „Комунална хигиена“, за загрозување на животната средина, откога претходно денес Општина Аеродром поднесе кривична против претпријатието „Комунална хигиена“ за состојбата со натрупаното ѓубре во главниот град.

Од Град Скопје во пријавата наведуваат дека во периодот од 2022 година до денес било констатирано дека поради активности на Јулијана Спировска од ВМРО-ДПМНЕ, претседателка на Управниот одбор на ЈП „Комунална хигиена“ – Скопје, претпријатието континуирано не ја спроведува својата основна дејност, односно одржување на хигиената на подрачјето на град Скопје.

„Поради неа и нејзините политички мотивирани опструкции, повеќе од 3 години претпријатието е нефункционално“, велат од Град Скопје.