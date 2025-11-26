Грам злато чини 115 евра

Според податоците од Kitco, денес цената на златото е 115 евра, а унца (една унца злато е 31,1035 грама) чини 3.568 евра. Златото привлекува внимание на пазарот, а според анализата од Kitco, неколкуте клучни фактори ја обликуваат неговата блиска и среднорочна перспектива. Прва е монетарна политика на САД. Еден од главните двигатели на сегашниот раст на златото е зголеменото очекување за намалување на каматните стапки од страна на ФЕД.

За оние што сакаат да купат физичко злато (накит, барови…) или да инвестираат, денешната цена нуди можност пред евентуално понатамошно поскапување — особено ако ФЕД го оствари очекуваното намалување на каматите. За продавачи — ова е момент кога цената е релативно висока, што може да донесе поволна реализација.

Според Kitco, златото се наоѓа во интересна крстосница: технички има потенцијал за нови подеми доколку ја пробие консолидацијата, но истовремено ризикот не е занемарлив. Доколку монетарната политика се омекне и геополитичката неизвесност продолжи, златото може да остане привлечна инвестиција. За инвеститорите, можеби ова е период за внимателно следење и можни влезни точки, особено ако следните економски извештаи ја потврдат слабоста на економијата.

Глобалната економска и геополитичка нестабилност, заедно со слабеењето на американскиот пазар на труд, го зајакнуваат интересот за злато. Тоа се перцепира како „осигурување“ против ризик и можен девалвирачки притисок врз финансиските пазари. Kitco.