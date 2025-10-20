Граната експлодираше во близина на обезбедувањето на Венс

За време на воена вежба по повод 250-годишнината од американскиот морнарички корпус во кампот Пендлтон во Калифорнија, член на обезбедувањето на потпретседателот Џ.Д. Венс бил погоден од метални куршуми откако артилериска граната експлодирала над автопатот, соопшти Калифорниската автопатска патрола (CHP).

Инцидентот се случил за време на вежба со боева стрелба над I-5, каде што полицајците на CHP го запреле сообраќајот од безбедносни причини. Гранатот експлодирал предвреме во воздух, а фрагменти од експлозивната направа погодиле возило на CHP и мотоцикл во придружбата на потпретседателот, објави Axios. Нема повредени, но возилата претрпеле материјална штета. Полицајците веднаш го известиле морнаричкиот корпус, по што вежбата била прекината и областа била претресена, иако не биле пронајдени дополнителни фрагменти од граната.

Гувернерот на Калифорнија, Гавин Њусом, остро го осудил инцидентот, нарекувајќи го „неодговорен“ и „апсурдно покажување на сила“.

„Ги сакаме нашите маринци и им должиме благодарност, но следниот пат Белата куќа не треба да ги става животите на луѓето во опасност поради своите суетни проекти“, рече Њусом на социјалните медиуми. Портпаролот на потпретседателот Венс, Вилијам Мартин, ги отфрли тврдењата на гувернерот Њусом, велејќи дека тој „јавно ја довел јавноста во заблуда за безбедносниот ризик“.

„Ако Њусом сака да се спротивстави на воената обука што ги прави нашите вооружени сили најсмртоносни во светот, треба да го стори тоа“, изјави Мартин за Њујорк Тајмс. Според извештајот од местото на настанот, еден офицер слушнал „нешто како камче“ како го погодува неговиот мотоцикл, додека друг видел куршум од два сантиметри (0,8 инчи) како го погодува хаубата на неговиот патролен автомобил, оставајќи вдлабнатина. Официјални лица од морнаричкиот корпус велат дека артилериското пукање во областа е рутинско и немало потреба да се затвори сообраќајот. Сепак, шефот на граничната патрола на ЦХП, Тони Коронадо, го нарече инцидентот „необичен и загрижувачки“, истакнувајќи дека ваквите вежби се исклучително ретки на активен автопат.

Државните транспортни службеници одлучија да го затворат автопатот по пробното пукање во петокот навечер и барањето од организаторите на вежбата да постават предупредувачки знаци. ЦХП затвори 17 милји од I-5 за време и пред вежбата, предизвикувајќи големи застои во сообраќајот и прекин на железничкиот сообраќај во попладневните часови. Автопатот I-5 е главна сообраќајница помеѓу Сан Диего и Лос Анџелес, кој дневно превезува околу 80.000 патници и стока во вредност од 94 милиони долари, соопшти канцеларијата на гувернерот.