Граничниот премин „Евзони“ е затворен за сообраќај на возила

Сообраќајот на државните патишта во земјата се одвива без проблеми, по претежно суви коловози, додека интензитетот надвор од градските средини е просечен, информира Автомобилско-мотоциклистичката асоцијација на Македонија.

„Од 11:00 часот, сообраќајот за влез и излез од граничниот премин Евзони е целосно блокиран. На граничниот премин Ники (Меџитли) сообраќајот е блокиран за камиони и автобуси, додека другите возила се движат нормално.

„На граничниот премин Дојран сообраќајот се одвива непречено, но поради зголемениот интензитет се очекуваат повремени застои при влез во земјата“, велат од AMCM.

