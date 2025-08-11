Графички опис на Индија од пакистанскиот фелдмаршал: „Тие се како Ферари, но ние сме камион полн со чакал – погодете кој губи“

0 SHARES Сподели Твитни

Врховната војска на Пакистан испрати најсилно нуклеарно предупредување во последните години, и тоа од американска почва. Фелдмаршалот Асим Мунир рече дека ако неговата земја е на работ на пораз, тој ќе „го земе половина свет со себе“.Пред околу 120 достоинственици од пакистанската дијаспора во САД, Мунир отворено се закани дека Пакистан би можел да предизвика нуклеарен конфликт доколку се соочи со егзистенцијална закана во идна војна со Индија.„Ние сме нуклеарна нација. Ако заклучиме дека тонеме, ќе го земеме половина свет со нас“, рече Мунир, според сведоштвата на неколку присутни гости.Зборувајќи за спорниот Договор за води на Инд, Мунир ја обвини Индија дека со својата одлука да го суспендира, довела 250 милиони луѓе во опасност од глад.„Ќе почекаме додека не ја изградат браната, а потоа ќе ја уништиме со десет ракети. Фала му на Бога, немаме недостаток од ракети“, рече тој.Вечер со политички пораки и религиозни референциМунир беше во Тампа по повод церемонијата на збогување на американскиот генерал Мајкл Курила, командант на ЦЕНТКОМ. Меѓу присутните беше и претставник на израелските одбранбени сили, иако Пакистан нема дипломатски односи со Израел.Пред вечерата, програмата започна со рецитирање на стих од Куранот кој зборува за единството на борците на патот Божји, по што следеше свирење на пакистанската национална химна. Потоа Мунир се потсмеваше на одбивањето на Индија да објави бројки за нејзините жртви за време на неодамнешната Четиридневна војна, велејќи дека Пакистан нема проблем со транспарентноста – но само ако Индија го стори истото.Во својот говор, кој го прочита од подготвени белешки, Мунир се повика и на моќни симболи од исламската традиција. Тој се сети како, за време на конфликтот, на социјалните мрежи објавил куранска сура Фил, во која се опишува уништувањето на непријателските слонови, алудирајќи на способноста на Пакистан во иднина да ја напаѓа индиската инфраструктура „од исток кон запад“.„Ние сме камион полн со чакал“Мунир, исто така, употребил метафора за да го објасни односот на силите: „Индија е блескава лимузина Мерцедес што се движи по автопатот како Ферари, а ние сме камион полн со чакал. Ако камионот го удри автомобилот, кој ќе биде губитникот?“Мунир, со емотивен тон, ја повика дијаспората да се вклучи повеќе во поддршката на Пакистан. Тој рече дека Пакистан, како градот Медина во времето на пророкот Мухамед, е држава основана врз исламската вера и затоа, уверен е дека ќе биде наградена со природни ресурси.Тој заврши со допир на иронија на сметка на Индија, алудирајќи на нејзиното дипломатско несогласување со Вашингтон.„Знаеме како да балансираме меѓу големите сили. Не сме скржави – кога некој добро ја врши работата, го фалиме. Затоа го номиниравме претседателот Доналд Трамп за Нобелова награда“, заклучи Мунир.

Пронајдете не на следниве мрежи: