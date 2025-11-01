Граѓаните велат 160.000, според МВР во Нови Сад се собрале 39.000 луѓе

Министерството за внатрешни работи на Србија објави дека денес, како што наведоа, на врвот на комеморативниот „непријавен“ собир во Нови Сад, по повод годишнината од уривањето на настрешницата на Железничката станица, од 11.52 до 12.08 часот, имало 39.000 граѓани, кои пристигнале од цела Србија.

„После тоа, граѓаните почнале да се распрснуваат, а во моментов голем број граѓани од јавниот собир се собрале на Кејот на жртвите од рацијата“, соопшти Министерството за внатрешни работи. Додадоа дека немало инциденти или настани од безбедносен интерес.

„Министерството за внатрешни работи, во согласност со законот, презема мерки и дејствија во рамките на својата надлежност за зачувување на безбедноста на сите граѓани и имотот“, објави Министерството за внатрешни работи.

Адвокатот и потпретседател на ЛСВ, Александар Оленик, претходно денес изјави дека, според полициските проценки, на денешниот комеморативен собир по повод годишнината од уривањето на настрешницата во Нови Сад се собрале помеѓу 140.000 и 160.000 луѓе.