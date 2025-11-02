Граѓаните кои имаат поплаки во врска со процесот на гласање можат да се обратат до ОИК и до ДИК

0 SHARES Сподели Твитни

Во Македонија денес се одржува вториот круг од локалните избори, каде што граѓаните гласаат за градоначалници во 32 општини и Градот Скопјe, додека во Шуто Оризари се одржува прегласување за советници на три избирачки места.

Во овој круг право на глас имаат 1.013.375 граѓани, од кои 474.304 во Градот Скопје.

Ден претходно, според Државната изборна комисија (ДИК), 4.826 болни и инвалиди лица, затвореници и лица во домашен притвор го остварија своето право на глас во општините каде што се избираат градоначалници.

Право на глас има секое лице кое е запишано во избирачкиот список и поседува важечка лична карта или пасош. Гласањето е можно само лично.

Според Изборниот законик, секоја партија, коалиција или кандидат може да поднесе приговор до ДИК за неправилности во процесот на гласање, броење или објавување на резултатите во рок од 48 часа од завршувањето на гласањето.

Комисијата за хартии од вредност е должна да ги разгледа сите факти и да одлучи во рок од 72 часа од приемот на жалбата.

Доколку страната не е задоволна од одлуката на Комисијата за хартии од вредност, може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 24 часа, кој мора да донесе одлука во рок од 48 часа.

Секој граѓанин кој смета дека му е повредено правото на глас може: да поднесе жалба до Општинската изборна комисија во рок од 12 часа или, во случаи на гласање во странство, да ја контактира ДИК преку е-пошта или лично во рок од 24 часа.

Првостепениот орган мора да одлучи во рок од 2 часа од приемот на жалбата. Против ова решение, граѓанинот може да поднесе тужба до Управниот суд во рок од 12 часа, кој одлучува во рок од 2 часа од приемот на тужбата.

