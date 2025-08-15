Граѓаните на одмор, арамиите „работат“: Во јуни и јули регистрирани 967 кражби

Летниот период и празните домови се привлечна мета за крадците. Во јуни и јули, според МВР, регистрирани се 967 кривични дела – 689 „тешки кражби“ и 278 „кражби“. Иако полицијата вели дека бројот е намален за 20% во споредба со лани, граѓаните тврдат дека кражбите се се почести, а дел од нив и не ги пријавуваат.

Експертите предупредуваат на внимателно користење на социјалните мрежи и чување на вредни предмети во банкарски сефови. Полицијата советува при заминување од дома да се проверат сите врати и прозорци, а во возилата да не се оставаат вредни предмети на видно место.