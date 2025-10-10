Граѓаните ќе можат да се збогуваат со Халид Бешлиќ по погребната молитва: Еве каде ќе се движи тажната поворка

0 SHARES Сподели Твитни

Цела Босна и Херцеговина, како и регионот, тагува и се збогува со легендарниот Халид Бешлиќ, чиј погреб ќе се одржи во понеделник.Менаџментот на Халид Бешлиќ ги разјасни деталите од постапката за последното испраќање на пејачот од БиХ.„Поворката со возилото, во кое ќе биде телото на Халид Бешлиќ, по погребната служба во Беговата џамија, ќе се движи низ Ферхадија и ќе се приклучи на главната улица во близина на Вечниот пламен. Тажната поворка ќе продолжи кон Бари и сите граѓани кои сакаат да се збогуваат со Халид Бешлиќ ќе можат да го сторат тоа“, објави раководството на Халид Бешлиќ.Погребната молитва на Халид Бешлиќ ќе се одржи во понеделник, 13 октомври, по пладневната молитва во 13:30 часот во харемот на џамијата Гази Хусрев-бег во Сараево, а погребот ќе се изврши во 15:00 часот на градските гробишта во Бара.Тевхид Халид Бешлиќ ќе се чита во понеделник по попладневната молитва во 16 часот во џамијата Гази Хусрев-бег.

