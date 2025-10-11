Гребенаров: Во Република Северна Македонија има 250.000 граѓани со бугарски пасоши

0 SHARES Сподели Твитни

Бугарскиот професор и историчар Александар Гребенаров го критикуваше пристапот на премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, кон бугарската заедница во РCM, како и застојот што го доживува во процесот на вклучување на Бугарите во Уставот на Северна Македонија.„Гледаме негативни напади против Бугарија, против бугарската надворешна политика од Мицкоски. Истата личност пред неколку месеци рече дека сака ЕУ да ги вклучи Бугарите во уставот на Северна Македонија, откако земјата ќе се приклучи на ЕУ, наоѓа изговори, но треба да знае дека ЕУ не е Научна академија која се занимава со научни прашања како што се споменува во овој случај. Тој користи заканувачка реторика кон Бугарија, но ова може да биде и затоа што има избори и во пресрет на овие избори сака да го одржи обединето гласачкото тело на неговата партија“, изјави Гребенаров за ЛајмТв.Тој објасни дека РСМ мора да го почитува францускиот предлог, бидејќи како таков пакет, тој е одобрен од Македонија и Бугарија.„Северна Македонија е должна да го почитува францускиот Предлог, тој документ беше прифатен како таков, го потпишаа поранешните министри за надворешни работи во тоа време, г-ѓа Генчовска и г-дин Османи. Не сакам да навлегувам во историски детали, но Македонија во средниот век се нарекувала „Долна Бугарија“, а просветителите познати на историјата зборувале и пишувале на бугарски јазик, бидејќи во тоа време немало ниту Македонија ниту Македонци. До Првата светска војна, термините „Македонија“ или „Македонци“ отсуствуваат од историјата“, објасни Гребенаров.Бугарскиот историчар додаде дека во Северна Македонија има 250.000 граѓани со бугарски пасоши.„Денес се случува за период од 10 години во РСМ, 216 илјади македонски граѓани добиле бугарски пасоши, каде што признале дека имаат бугарска свест. Мислам дека има 250 илјади македонски граѓани со бугарски пасоши. Ако овој тренд продолжи, тогаш Македонците ќе се борат за своето место во уставот „во морето“ исполнето со Албанци и Бугари“, рече Гребенаров.

