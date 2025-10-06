Гревот на секој хороскопски знак: Јарците ги убива алчноста, Стрелците прељуба, а еве кого гневот

0 SHARES Сподели Твитни

Секој хороскопски знак ги крие своите слабости, а некои од нив можат да се споредат со „смртни гревови“.Еве што вели астрологијата:Овен – ЛутинаОвните се полни со енергија и страст, но нивниот гнев може да биде разорен. Кога ќе ја изгубат контролата, нивната сила и спонтаност честопати водат до проблеми.Бик – НеумереностБикот ги сака задоволствата од добар залак, луксуз или скапи ситници. Сепак, оваа неумереност може да го доведе до претерување.Близнаци – НеискреностБлизнаците лесно измислуваат приказни и ги менуваат верзиите на настаните. Понекогаш малите лаги се претвораат во голема саботажа.Рак – ОбожувањеРакот знае да сака толку силно што целосно заборава на себе. Неговата лојалност често се претвора во целосна посветеност на друг.Лав – ГордостЛавот обожава да биде во центарот на вниманието . Неговата ароганција и самољубие понекогаш ги одвраќаат дури и најблиските луѓе.Девица – ЉубомораДевицата постојано планира и анализира, но кога сака некој што не е достапен, може да стане опсесивно љубоморна.Вага – СуетаИзгледот е исклучително важен за Вагите. Огледалото е нивниот најдобар пријател, иако тие често работат и на својата внатрешна убавина.Шкорпија – ПохотаСтраста е нивното второ име. Сепак, тие често сакаат повеќе отколку што нивниот партнер може да им обезбеди.Стрелец – ПрељубаАвантуристичкиот дух на Стрелецот лесно го наведува на флерт. А кога сака, неговите очи талкаат по нови предизвици.Јарец – АлчностЈарците се натпреварувачки настроени и постојано бркаат успех и пари. Парите за нив значат повеќе како доказ за моќ отколку за уживање.Водолија – самопрогласен богВодолијата се смета себеси за посебна и помудра од другите. Ужива да им дава совети и „нови перспективи“ на другите.Риби – МрзеливостРибите често бегаат во својот свет на соништата. Нивната склоност кон мечтаење ги прави бавни и незаинтересирани за сегашноста.

