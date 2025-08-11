Гренел: Идејата за меѓусебно признавање меѓу Србија и Косово е „смешна“

Американскиот претседателски пратеник за специјални мисии, Ричард Гренел, ја опиша идејата за меѓусебно признавање меѓу Србија и Косово како „смешна“ и нагласи дека политичарите треба да се фокусираат на економскиот развој, што се случува „кога луѓето имаат работа, а не седат и зборуваат за политика“.

Гренел рече дека Трамп ќе се вклучи „чекор по чекор“ во решавањето на „косовското прашање“. „Мислам дека ќе одиме чекор по чекор. Секако, ние сме целосно ангажирани во овие прашања, но, како што реков, работиме на економски развој низ целиот свет.

Тоа е фокусот“, рече Гренел, цитиран од КоСсев. На прашањето дали има планови САД да се вратат на „старите теми“, како што е промената на границите, Гренел одговори дека „нема враќање кон ништо“. „Плановите отсекогаш биле економски. Нема враќање во минатото. Отсекогаш сме се фокусирале на економскиот развој како двигател за решавање на проблемите и ќе продолжиме да го правиме тоа“, рече тој. Гренел го опиша Косово како „исклучителен партнер на Соединетите Американски Држави“ и додаде дека штетата од сегашното влошување на односите меѓу Вашингтон и Приштина е првенствено економска.

„Ни треба влада која е подготвена за инвестиции, а не за политика. Би рекол дека се обидовме, но има премногу политика. Владата на Косово не е заинтересирана за дејствија неопходни за економски раст. Не само американските, туку и западните бизнисмени го велат истото“, нагласи тој. Според него, додека работел на конечниот договор меѓу Косово и Србија, предвидел дека ќе дојде време кога економскиот развој ќе преовлада над политиката и ќе дојде време кога силите на НАТО ќе го напуштат Косово.

„Сакам да дојде денот кога нема да има повеќе војници на НАТО, бидејќи кога имате војници на НАТО кои ја чуваат безбедноста на една земја, тоа испраќа порака до деловната заедница дека земјата не е безбедна“, рече Гренел.