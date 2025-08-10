Гренел: Идејата за меѓусебно признавање на Србија и Косово е смешна, треба да се стремиме кон економски развој

Американскиот претседателски пратеник за специјални мисии, Ричард Гренел, изјави дека администрацијата на Доналд Трамп ќе пристапи кон прашањето за Косово и Метохија чекор по чекор и додаде дека, според негово лично мислење, идејата за меѓусебно признавање на Србија и Косов е смешна и дека треба да се стремиме кон економски развој.

„Мислам дека ќе одиме чекор по чекор. Секако дека сме целосно ангажирани во овие прашања, но како што реков, работиме на економски развој низ целиот свет. Тоа е фокусот“, рече Гренел во интервју за „Кљан Косова“. Одговарајќи на прашањето дали планира да се врати на стари теми како што е корекција на границите, Гренел рече дека нема враќање кон ништо и дека плановите отсекогаш биле економски план.

„Нема враќање кон ништо. Отсекогаш сме се фокусирале на економскиот развој како двигател на решавање на проблемите и ќе продолжиме да го правиме тоа“, нагласи Гренел. Тој додаде дека, според негово лично мислење, идејата за меѓусебно признавање е смешна, бидејќи, како што истакна, младите луѓе сакаат работа. „Мислам дека треба да се стремите кон економски развој и работни места за младите луѓе во Косово“, рече Гренел, нагласувајќи дека политичките решенија се донесуваат преку економски развој. Тој изјави дека, додека работел на договорот меѓу Белград и Приштина, замислил дека ќе достигне точка каде што економскиот развој ќе биде толку голем што ќе ја надмине политиката и ќе доведе до повлекување на трупите на НАТО од Косово.

„Го кажав ова и претходно и мислам дека кога работевме на овие договори претходно (Вашингтонскиот договор), замислив дека ќе достигнеме точка каде што економскиот развој ќе биде толку голем што ќе ја надмине политиката и тогаш ќе можеме да преминеме до точка на повлекување на трупите на НАТО“, рече Гренел, објави Танјуг.

Тој додаде дека не предлага да го стори тоа сега, бидејќи, како што изјави, непријателствата сè уште се случуваат, туку дека сака ден кога повеќе нема да има трупи на НАТО во Косово и Метохија бидејќи присуството на трупите на НАТО испраќа порака до деловната заедница дека не е безбедно.