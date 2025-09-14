Грешката што предизвикува алиштата да мирисаат лошо по перењето – не е машината за перење

0 SHARES Сподели Твитни

Ги перевте алиштата. Имате добар детергент, добра машина за перење, добар омекнувач за алишта, но по перењето и сушењето, вашите чисти алишта имаат тој чудно непријатен мирис. Кој е проблемот?

Најчесто, проблемот не е во машината за перење, иако понекогаш може да биде причина, туку во грешка во методот на сушење и условите во кои се одвива.

Оставање на влажни алишта во машината за перење или во корпата предолго

Ако алиштата останат во машината за перење откако ќе заврши перењето или останат влажни во корпата пред да ги исушите, влагата останува „заробена“ во ткаенината. Ова е идеално место за развој на мувла и бактерии, кои најчесто предизвикуваат непријатен мирис.

Недостаток на соодветна вентилација при сушење

Сушењето алишта во просторија без прозорци или без циркулација на воздух (вентилатор, отворена врата/прозорец) значи дека влажниот воздух останува во просторијата, се враќа во ткаенините и спречува влагата целосно да испари.

Предолго и бавно сушење

Кога алиштата за перење седат на решетка или во машина за сушење алишта долго време и се сушат бавно, а чорапите, ракавите или подебелите ткаенини се премногу цврсто спакувани, можно е внатрешноста на ткаенината сепак да ја задржи влагата, што овозможува раст на мувла и бактерии.

Премногу алишта во машината за сушење алишта

Ако ја преоптоварите машината за сушење алишта или ставите премногу алишта една врз друга, воздухот не може да циркулира помеѓу парчињата облека, што значи дека влагата не може да излезе од ткаенината, туку останува заробена.

Остатоци од детергент и нечистотија

Детергентот или омекнувачот за алишта што не се исплакнат правилно може да остават остаток на ткаенината. Овој остаток може да ја „зароби“ влагата, да ги храни бактериите или мувлата и да предизвика непријатен мирис дури и кога алиштата изгледаат и се чувствуваат суви однадвор.

Превисока влажност во просторијата

Дури и ако алиштата се во машина за сушење алишта, ако просторијата во која се сушат е влажна (висок процент на влажност во воздухот), алиштата се сушат побавно и остануваат мириси. Исто така, влагата од алиштата може да се апсорбира од мебелот или ѕидовите, па затоа се враќа на ткаенините.

Несоодветни материјали или ткаенини

Подебелите ткаенини, синтетиката измешана со памук или облеката со повеќе слоеви имаат поголема веројатност да задржат влага во внатрешните влакна и им треба подолго време за целосно сушење, пишува nova.rs.

