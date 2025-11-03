„Грешка сум како ѓавол и ќе го носам тој грев до крајот на мојот живот“ Најубавиот актер на сите времиња ги напушти сопругата и трите деца поради љубовта, никогаш не си прости себеси

0 SHARES Сподели Твитни

Романсата на Пол Њуман и Џоан Вудворд започнала како афера додека тој сè уште бил во брак со својата прва сопруга, Џеки Вити, со која имал три деца.

Секоја ера носи нешто свое, па затоа и идеалите за убавина се менуваат. Сепак, постои златен стандард. Кога станува збор за посилниот пол, во француската кинематографија и поп-културата воопшто, тоа е Ален Делон , додека од другата страна на Атлантикот, негови главни пандани се Марлон Брандо и Пол Њуман . Сепак, на Њуман не му се допаѓало постојаното истакнување на неговиот (несомнен) сексапил и правел сè за да го промени својот став за себе. Според сопственото признание, тој никогаш не бил заводник. Сакал само две жени. Втората била Џоан Вудворд . Првата потонала во заборав.

Покрај неоспорниот шарм, харизмата и неверојатните сини очи со кои ги привлекуваше воздишките на женската популација, Пол Њуман поседуваше и бројни други доблести, иако тие секогаш остануваа во сенка кога се појавуваше некаде – на екранот, на сцената, на улицата. Едноставно, титулата „еден од најубавите актери на сите времиња“ засекогаш ќе биде покрај неговото име, иако тој не се согласуваше со таа титула, ниту со разните холивудски стереотипи и клишеа.

Пол Њуман и Џоан Вудворд

Скромен, повлечен и донекаде мистериозен, тивкиот господин кој го шармираше светот се обидуваше да го скрие својот приватен живот од очите на јавноста и често се дистанцираше од медиумската лудост со хумор. Тој беше и голем противник на војната , ги поддржуваше правата на геј популацијата дури и во време кога тоа не беше дозволено и се бореше за заштита на животната средина. Покрај неговата огромна популарност и многу успешна кариера, тој се занимаваше со многу важни теми и прашања кога повеќето луѓе сè уште не беа свесни за нив.

Бајка што траеше половина век

Бајката со колешката Џоан Вудворд, која влезе во сите љубовни антологии и ги надмина сите холивудски романси, траеше половина век. Тој цврсто веруваше дека е можно да се биде посветен на една жена, а кога го прашаа како е можно, со таков изглед и заводлив статус, да успее да им одолее на сите тие силни женски обожавателки кои му се фрлаа пред нозе, тој даде историски одговор: „Зошто да јадам хамбургери, кога дома ме чека стек од прва класа?“.

Пол Њуман

Но никој не е совршен, дури ни Пол Њуман. Иако не ја изневери Џоан, нивната приказна започна со прељубничка афера, бидејќи, во времето кога „се вмешаа“, тој беше во брак со актерката Жаклин Вит , со која имаше три деца. Љубовта со Вудворд траеше толку долго што светот речиси ја заборави неговата прва сопруга. А познатиот актер, ако треба да им се верува на биографите, се срамеше од она што ѝ го направи до крајот на животот.

Џеки Вит, висока русокоса со темни очи, имала 19 години и штотуку завршила училиште кога првпат го видела Пол. Тој бил пет години постар. Глумата, со која се занимавал кратко време во средно училиште, не му била на ум во тоа време, бидејќи се фокусирал на семејниот бизнис за продажба на спортска опрема.

Тие се венчаа кратко откако се запознаа . Постоеја разни претпоставки за тоа што го натерало да се ожени рано. И двајцата беа многу млади, особено таа. Таа не беше во никаква друга состојба. Тие едноставно се заљубија и сфатија дека не можат да живеат еден без друг.

Фотографија од Џоан Вудворд

Целиот свој живот се чувствувал виновен

Тие го добија своето прво дете, син, Скот, во 1950 година. Пол, кој во таа повоена ера знаеше дека глумата не е сигурна работа со која може да го издржува своето семејство, сè уште работеше во продавница, но театарот не ги напушти неговите вени. На крајот, тој успеа да заврши колеџ , со идеја дека ако не стане актер, барем ќе предава глума.

Двојката наскоро се преселила во Њујорк со детето. Пол продавал енциклопедии и одел на аудиции, додека неговата сопруга работела како модел. Логично, тој имал повеќе можности во големиот град. Упорноста се исплатела, и откако агентите сфатиле дека пред нив немаат никој друг освен Аполо, понудите почнале да пристигнуваат од сите страни. Бродвеј „паднал“ прв. Во меѓувреме, тој добил уште едно дете, ќерка, Сузан.

Пол Њуман и Џоан Вудворд

На пат кон театарскиот свет, тој ја запознал Џоан, која била пет години помлада од него, но не ја импресионирала на прв поглед. Таа мислела дека тој е само „убаво лице“ и ништо повеќе, а бил и забрането овошје: каде што има брак и семејство, има и знак „стоп“. Њуман, од друга страна, се загреал за убавицата од Џорџија, која го добила името по Џоан Крофорд. Покрај тоа, бидејќи често се гледале на пробите, таа станала идеална девојка во неговите мисли.

„Таа беше модерна и независна, а јас бев срамежлив и конзервативен. Ми требаше долго време да ја убедам дека не сум толку здодевен колку што изгледам “, се присети тој еднаш.

Љубовта се роди зад сцените на Бродвеј

Огнот гореше, но сите други сфатија дека пред нив, оние со кои работеа зад сцената на Бродвеј. Кога се врати дома, го чекаше пекол. Децата беа мали и бараа многу , а Џеки беше огорчена затоа што остана сама со нив цел ден. Додека Њуман сакаше да излегува, неговата сопруга го изгуби интересот и за глумата и за општествениот живот, посветувајќи се целосно на своето семејство. Таа исто така стануваше сè пољубоморна. Како што се испостави подоцна – со причина.

Дури ни доаѓањето на нивното трето дете, ќерката Стефани, не ги зближи повторно. Набргу потоа, вратите на Холивуд се отворија за Њуман , и се случи тој да го сними првиот важен филм со него – Џоан. Кога не беа на снимање, поминуваа часови и часови зборувајќи за сè.

Снимањето беше приведено кон крајот, следеше премиерата… Пол ја донесе сопругата на церемонијата. Но, по прославата, тој ги остави неа и друштвото, пијан влезе во автомобилот и дивееше по улиците. Кога удрил во хидрант, полицијата го привела. Тоа проблематично однесување било последица на вината што ја чувствувал, иако ништо конкретно не се случило. Спасот го барал во алкохолот.

Додека тој беше растргнат помеѓу лојалноста кон своето семејство и љубовта кон Џоан, таа беше растргната од сознанието дека може да му го уништи бракот. Но, љубовта повеќе не можеше да се крие…

Пол Њуман и Џоан Вудворд

Првата сопруга дури и не сакаше да чуе за разводот

Еден ден, Пол се вратил дома со намера да ги открие сите карти. Ѝ признал на Џеки што се случува , но таа не сакала лесно да го пушти. Двајцата се венчале пред Бога, имале три мали деца… А фактот дека е вљубен во некоја друга? Ќе помине! Барем така мислела Џеки. Не поминало. Едноставно, љубовта кон друга жена била премногу силна.

Сфаќајќи дека нема друго решение, тој ги спакувал своите работи и отишол со Џоан во Холивуд. Тие изнајмиле куќа на плажа. Иако сè било идилично и романтично, тој морал да побара помош од психијатар за да ја надмине болката од напуштањето на сопругата и децата.

„Грешка сум како ѓаволот и ќе го носам тој грев до крајот на животот “, наводно рекол тој на една од сеансите. Но, тој не се откажал од шармантната русокоса. Таа едноставно била вистинската.

Пол Њуман и Џоан Вудворд

Џеки беше упорна, не сакаше развод, а потоа во 1957 година „се случи“ познатиот филм „Долгото жешко лето“ во кој играа Пол Њуман и Џоан Вудворд. Гледајќи ги на екранот, ѝ стана јасно дека се создадени еден за друг . Штом неговата прва сопруга му даде развод, познатиот актер ја однесе Џоан пред олтарот. Не погреши. Џеки не се премажи. По разделбата, таа целосно се повлече од јавноста и им се посвети на своите деца.

Во среќен брак, чиј половина век ги надмина сите холивудски граници и сите пишани и непишани правила на шоу-бизнисот, тие имаа три ќерки. Тие останаа заедно до неговата смрт во септември 2008 година.

