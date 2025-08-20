Грешки што ги правиме при нанесување дезодоранс: Една е многу опасна – обрнете внимание

0 SHARES Сподели Твитни

Многу луѓе прават грешки при нанесување дезодоранс, а една е особено опасна. Следете ги овие четири правила за правилно да се грижите за себе.

Високите температури, лесната облека и подолгите денови значат дека во текот на летото сакаме да останеме свежи повеќе од кога било. Сепак, многу луѓе прават исти, навидум безопасни грешки при користење дезодоранс, а тие можат да го намалат неговиот ефект или дури и да предизвикаат иритација на кожата.

Нанесувате дезодоранс на влажна кожа

Ако го нанесете веднаш по туширањето, додека вашата кожа е сè уште влажна, дезодорансот нема да може добро да остане на површината на кожата. Резултатот е послаб ефект и пократко траење на свежината.

Почекајте неколку минути кожата целосно да се исуши пред да го нанесете. Разликата е многу забележлива.

Носите облека што е премногу тесна или синтетичка

Дури и најдобриот дезодоранс не може да направи многу ако вашата кожа не може да дише. Тесната и синтетичка облека ја заробува топлината и влагата, што го поттикнува потењето и непријатните мириси.

Во текот на летото, изберете лесни материјали како памук, лен или вискоза, бидејќи тие ѝ овозможуваат на кожата да дише и ве одржуваат да се чувствувате свежо подолго време.

Нанесувате дезодоранс на испотена кожа

Во текот на денот, особено во лето, многу луѓе посегнуваат по дополнителен слој дезодоранс за да се „освежат“. Сепак, нанесувањето врз пот не само што е неефикасно, туку всушност може да ја влоши ситуацијата.

Ако треба да се освежите, прво нежно избришете или измијте го пределот под пазувите пред да нанесете нов слој дезодоранс. Ова ќе избегне насобирање мириси и можна иритација.

Заборавате дека и вашите пазуви сакаат ексфолијација

Мртвите клетки на кожата се акумулираат во вашите пазуви, исто како и на остатокот од вашето тело. Ако не ги отстраните, вашиот дезодоранс нема да може да делува со полн капацитет.

Воведете нежен пилинг под пазувите еднаш неделно. Ова му помага на производот подобро да се апсорбира, го намалува ризикот од иритација и ја одржува кожата мазна и здрава.

