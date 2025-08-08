Грозјето придонесува за здравјето на срцето и крвните садови: Овошје богато со антиоксиданси и витамини

0 SHARES Сподели Твитни

Грозјето е овошје полно со корисни состојки кои го зајакнуваат срцето, ја зголемуваат енергијата и го штитат телото од слободни радикали.

Грозјето е едно од најомилените овошја што пристигнува на крајот од летото. Без разлика дали ви се допаѓа црно, бело или црвено, секоја сорта носи богатство од вкусови и здравствени придобивки.

Сепак, иако е полно со добри состојки, грозјето е овошје кое треба да се јаде умерено.

Богато со антиоксиданси и витаминиГрозјето е ризница на антиоксиданси, особено ресвератрол – соединение кое се наоѓа претежно во темното (црно и црвено) грозје. Ресвератролот е познат по своите антиинфламаторни и заштитни ефекти врз срцето и крвните садови. Покрај тоа, грозјето содржи витамин Ц, витамин К, калиум, па дури и помали количини на влакна, особено ако се јадат со кора и семки.

Придонесува за здравјето на срцето и крвните садовиРедовната, умерена консумација на грозје може да придонесе за намалување на крвниот притисок, подобрување на циркулацијата и намалување на лошиот холестерол.

Благодарение на флавоноидите, грозјето помага во одржувањето на еластичноста на крвните садови и може да го намали ризикот од згрутчување на крвта.

Природна енергија, но и шеќериПоради високата содржина на природен шеќер (гликоза и фруктоза), грозјето е одличен извор на брза енергија.

Сепак, токму поради оваа причина, треба да бидете внимателни со количината, особено за луѓе со висок шеќер во крвта, дијабетес или инсулинска резистенција. Иако е природен, шеќерот од грозјето може да предизвика ненадејни скокови на гликозата во крвта ако се консумира во големи количини.

Колку грозје е доволно?На здравите луѓе им се препорачува да јадат порција грозје од околу 150-200 грама дневно, што е околу една шака. Ова е сосема доволно за да се искористат хранливите придобивки без да се претерува со внесот на шеќер. Идеално е да се јаде наутро или пред физичка активност, кога на телото му е потребна дополнителна енергија.

Кому не се препорачува да претерува?Лицата со дијабетес, како и оние кои се обидуваат да ослабат, треба да го ограничат внесот на грозје и да го комбинираат со друга храна богата со растителни влакна и протеини, со цел да се ублажи влијанието врз нивото на шеќер во крвта.

Исто така, поради содржината на фруктоза, прекумерните количини грозје може да предизвикаат надуеност или стомачни тегоби кај некои луѓе.

