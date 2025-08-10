Група Срби на протест пред куќата на Ана Брнабиќ

Групи граѓани се собраа вечерва пред Музејот на Југославија во Дедиње, од каде што тргнаа на протестна прошетка до локацијата каде што живее претседателката на Народното собрание на Србија, Ана Брнабиќ.

Таму одржаа говор, направија бучава и скандираа навреди. На пат кон обраќањето на Брнабиќ, граѓаните прво застанаа пред зградата на Пинк телевизија, каде што направија бучава со свирење со свирки и извикување „Убијци“, „Зошто лажете“, „Ве плаќаме“, „Вашите раце се крвави“.

Тие изјавија дека застанале пред Пинк телевизија затоа што, како што тврдат, телевизиската станица ги крши законите за медиуми, известува пристрасно, промовира ѕвезди од ријалити шоуа и ја поддржува актуелната влада, објави Танјуг.

На булеварот на принцот Александар Краѓорѓевиќ, тие ја зголемија бучавата и пред адресата каде што живее поранешната министерка Зорана Михајовиќ. Вечерва граѓаните застанаа пред вилата на сопственикот Жељко Митровиќ, каде што исто така направија бучава, скандираа навреди и одржаа говор.

Претседателката на Народното собрание на Србија, Ана Брнабиќ, вечерва реагираше на собирот на граѓани кои се нарекуваат себеси скопори и кои направија бучава пред телевизиската станица „Пинк“, коментирајќи го известувањето на одредени медиуми.

„Кога си пред Н1, си бандит и хулиган. Кога си пред „Пинк“ и „Информер“, тогаш си „граѓанин“. Шолаковите бедници, а не професионалци. Буквално беда и беда“, напиша таа на социјалната мрежа X.