Групна изложба во Галерија „КО-РА“ по повод Денот на Европа

Вечерва, во галеријата „КО-РА“ при ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин“ во Скопје, ќе се отвори групна изложба со наслов „Нашата визија за Европа – одржлив развој, интеграции и дезинтеграции“, по повод одбележувањето на Денот на Европа – 9 Мај. Според информации од ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин”-Скопје, оваа долгогодишна изложба собира различни визии за интеграции во евроатлантските процеси, преку мозаик од иницијативи за заеднички проекти што би придонеле за напредок и подобро опстојување, не само на земјите членки на ЕУ и кандидатските земји, туку и на сите индивидуи кои живеат во Европа и пошироко, при тоа почитувајќи и унапредувајќи ги хуманите вредности и стремежи.

На изложбата ќе бидат презентирани дела од бројни уметници, меѓу кои: Љубе Алексовски, Андријана Андреева-Ани Соро, Катарина Анѓеливиќ, Сузана Арсова, Сашо Ацковски, Весна Радишиќ Ацковска, Билјана Билбилоска, Бојана Божиновски, Викторија Бранѓолица, Глигор Васков, Ивона Велковска, Гордана Винчиќ, Дана Даниела Голубовска, Зулејха Али Зубери, Валентина Илиевска, Маре Јованова, Слаѓана Кировска, Лидија Коцева, Билгаиб Кочиште Биге, Шќипе Мехмети, Јордан Мирковска, Меѓутоа Неби, Дијана Петкова, Игор Поп Трајков, Марија Роглева, Марија Светиева, Фросина Ставрева, Дита Старова Ќерими, Ерол Сулејмановски, Александар Ацо Таневски, Славица Танеска, Давор Тоциновски и архитектот Љубе Чаловски.

Свеченото отворање ќе биде збогатено со настапот на хорот ХМД „Кочо Рацин”-Скопје, под диригентство на Ангела Рајчиноска. Курирањето на изложбата го предводи дипломираната историчарка на уметноста, Виолета Калиќ, која е стручен соработник за визуелни уметности, дизајн и архитектура во ЈУ Дом на култура „Кочо Рацин”-Скопје.

