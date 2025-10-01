Грција денеска парализирана од генерален штрајк

Без бродски и железнички сообраќај е денеска Грција поради 24-часовниот генерален штрајк на најголемите грчките синдикати на вработените во државниот сектор (АДЕДИ) и во приватниот сектор (ГСЕЕ), во кој учествуваат и државни службеници, наставници, здравствени работници, морнари, таксисти итн, јави дописничката на МИА од Атина.

Штрајкот, што ќе ја парализира земјата е поради новиот закон за работни односи, кој според синдикатите предвидува и 13 часовно работно време, бараат повлекување на одредбите за уредување на работното време и негово намалување, но и целосно враќање на слободните колективни преговори.

Бродовите денеска ќе останат закотвени на пристаништата, возовите на пероните, а единствено нема да има проблеми во воздушниот сообраќај со оглед на тоа што закажаниот штрајк на контролорите на летање, надлежниот суд го прогласи за незаконски.

Атина денеска е без такси превоз, поради учеството на такси возачите во штрајкот, а проблеми ќе има и во јавниот превоз, со оглед на тоа што метрото, автобусите, трамваите и тролејбусите ќе сообраќаат неколку часа.

Во штрајкот учествуваат и синдикатите на вработените во државните болници, студентски здруженија и организации, просветните работници организирани од нивниот синдикат, со што можно е некои училишта да бидат затворени.

Во Солун, во Атина и во други грчки градови за претпладнево закажани се протести.