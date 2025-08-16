Грција доделува стипендии за студенти од Македонија

Грчките власти објавија јавен повик за аплицирање за државна стипендија за додипломски студии на грчките јавни универзитети, почнувајќи од академската 2025/2026 година.

Меѓу понудените програми се: грчки јазик и литература, историја и археологија, заштита на антиквитети и уметнички дела, новинарство и медиуми, теологија (вклучувајќи исламски студии), право, економија, политички науки, медицина и здравствени науки.

Познавањето на грчкиот јазик е предност, но не е задолжително. Стипендистите без работно познавање на грчкиот јазик ќе посетуваат курс во траење до осум месеци, пред почетокот на редовните студии во академската 2026/2027 година.

Стипендијата обезбедува:

– Месечен надомест од 650 евра

– Бесплатен курс по грчки јазик (доколку е потребно)

– Бесплатни учебници (освен оние на Факултетот за грчки јазик)

Кандидатите можат да аплицираат за најмногу три оддели, приложувајќи:

Биографија на грчки или англиски јазик

Копија од диплома за завршено средно образование*

Потврда дека дипломата овозможува прием во високообразовни институции во Северна Македонија*

Сертификат за познавање на грчки јазик (доколку е достапен)

Извод од матична книга на родени/државјанство*

Сите документи мора да бидат официјално преведени на грчки јазик и соодветно легализирани.

Апликациите се поднесуваат лично во Амбасадата на Грција во Скопје или во Генералниот конзулат на Грција во Битола, најдоцна до 8 септември 2025 година. Повеќе информации за грчките јавни универзитети може да се најдат на веб-страницата „Study in Greece“.