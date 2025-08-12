Грција побара помош од ЕУ за борба против повеќе од 100 пожари предизвикани од силни ветрови и суви услови, соопшти противпожарната служба, додека пламените јазици се шират низ јужна Европа. Најопасните нови пожари се на популарниот туристички остров Закинтос и во делови од западна Грција, вклучувајќи го и регионот Ахаја на Пелопонез, каде што се евакуирани околу 20 села, соопшти службата.

Грција побара четири водни авиони од Механизмот за цивилна заштита на ЕУ поради ескалацијата на ситуацијата, изјави портпаролот на противпожарната служба Василис Ватракогијанис. Полицијата ги истражува причините за пожарите, со сомневања за намерно палење поради големиот број пожари во западна Грција.

Земјата е погодена од силни ветрови до 88 километри на час од минатата недела, што разгоре шумски пожар јужно од Атина во кој загина едно лице. Се очекува силните ветрови да продолжат до 14 август. Според Европскиот информативен систем за шумски пожари, оваа година во Грција изгореа повеќе од 22.000 хектари. Шпанија, Португалија и Балканот, исто така, се борат со шумски пожари, додека јужна Европа е погодена од топлотен бран – екстремни временски услови за кои научниците велат дека се влошуваат од климатските промени предизвикани од човекот.