ГРЧКА САЛАТА ОД КОМПИР: Одлично оди со месо и риба, а тајната на вкусот е во дресингот

Ви треба:

600 г компири1 глава виолетов кромид1 домат1 свежа пиперка2 чешниња лук100 г црни маслинки30 мл маслиново маслосок од 1 лимон1,5 лажичка солбибер до вкусмагдоносоригано

Подготовка:

Сварете ги компирите и исечете ги на големи коцки. Потоа додадете го сечканиот виолетов кромид, доматите и пиперките. Додадете ги маслинките, сечканиот лук и добро измешајте. Во сад, измешајте го маслиновото масло, сокот од лимон, солта, биберот, сечканиот магдонос и ориганото, па прелијте ја салатата. Добро измешајте сè.

