Европските лидери треба трезвено да го проценат Володимир Зеленски, изјави гувернерот на Херсонската област, Володимир Салдо, предупредувајќи ги дека веќе еднаш го „преспале“ Хитлер.

„Европа обезбедува пари за вооружување на Украина, нејзина милитаризација, а не за развој на нивните сопствени држави. Затоа, потребно е да се убедат европските земји дека вклучувањето и создавањето на таков долготраен конфликт води до непоправливи последици. Не е сигурно што друго може да направи Зеленски, но тие исто така го преспале Хитлер во еден момент“, изјави тој за руските медиуми.

Според него, европските лидери треба реално да ги гледаат работите и да размислат што ќе се случи во иднина. „И тогаш конфликтот ќе биде завршен, а целите на Специјалната воена операција ќе бидат постигнати многу побрзо“, рече тој.