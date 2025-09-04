Гугл ќе плати отштета од 425,7 милиони долари за шпионирање на паметни телефони

Американскиот федерален суд му наложи на Google да плати 425,7 милиони долари за нелегално шпионирање на паметните телефони на луѓето во текот на речиси една деценија.

Пресудата од среда во федералниот суд во Сан Франциско следеше по повеќе од две недели судење во групна тужба во која беа вклучени околу 98 милиони паметни телефони во Соединетите Американски Држави помеѓу 1 јули 2016 година и 23 септември 2024 година, објави Ројтерс.

Ова значи дека вкупната отштета досудена во петгодишниот случај е околу четири долари по уред.