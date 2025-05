0 SHARES Сподели Твитни

Бугати препорачува сопствениците на болид да ги менуваат мазните гуми по само 60 километри користење на патека, со цел постигнување врвни перформанси и избегнување забивање во ѕид. А пред воопшто да се стигне до таму, гумите треба да бидат претходно загреани, па потоа монтирани и демонтирани три пати за постигнување некаков магичен „единствен шаблон на тракција“. Едноставно кажано, ова не се обични гуми.

Според Кошбин, нов комплет гуми за болид чини 8.000 долари. Иако тоа звучи скапо, сепак е многу подобро од озлогласениот пакет гуми за бугати широн кој чини 42.000 долари.

Бидејќи болид не може да се вози на улица, Бугати смислено го доставува со различен комплет тенки гуми за полесен транспорт. Ако успеете да му одолеете на поривот да беснеете на патеката и наместо тоа го чувате хиперавтомобилот во климатизирана гаража, тркачките гуми ќе траат околу пет години пред да треба да се заменат.

Друго нешто на што треба да внимаваат сопствениците на болид е дека неколку компоненти во ентериерот имаат рок на траење. Листата ги вклучува појасите на седиштата, некои тапацири, мешината за гориво и, секако, противпожарниот апарат. Подобро да се заменат овие работи на време отколку да се тестира нивната издржливост на брзина од 320 километри на час.

Кошбин е еден од првите купувачи во САД кој го добил својот бугати болид, искуство кое го сподели со своите 1,75 милиони следачи на Јутјуб. Неговата гаража веќе има импресивна колекција на егзотични машини, но дури и во тоа друштво бугати болид со својот 8,0-литарски W12 мотор и 1.600 коњски сили се истакнува како еден од најдобрите.

The post Гумите на болидот на Бугати издържат само 60 километри и струват колкото наполовина автомобил (ВИДЕО) appeared first on 365.mk.

Пронајдете не на следниве мрежи: