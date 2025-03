Гундоган сподели размислувања за предизвиците со ривалите

0 SHARES Сподели Твитни

Играчот на Манчестер Сити, Илкај Гундоган, изрази мислење дека постарите членови на тимот носат значителна одговорност да ги поддржат помладите играчи во текот на тежок период низ кој екипата моментално поминува, според британските извештаи. Манчестер Сити се наоѓа на петтата позиција во Премиер лигата со 48 освоени поени. – Имаме меѓу нас неколку ветерани со богато искуство, што претставува голема одговорност. Иако вообичаено секоја сезона доминираме и освојуваме значајни награди, свесни сме дека некогаш среќата ќе сврти и работите ќе станат посложени. Желбата за победа постојано расте. Разбирливо е дека не сите се радуваат на нашите постојани успеси, па оваа ситуација е предизвик, особено за нас со повеќе искуство. Нашата одговорност не е само кон младите соиграчи, туку и кон новите засилувања во клубот, изјави Гундоган.

