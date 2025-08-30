Густи и долги трепки за само неколку секунди: Трик за кој зборуваат сите (ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Потребни ви се два производи за да го постигнете саканиот изглед

Долгите и густи трепки се неопходни за заводлив изглед на очите.

Ова секако не е тешко да се постигне, но секогаш треба да имаме трикови кои ќе ни помогнат да ги направиме трепките да изгледаат што е можно поубаво.

Маскара за волумен, продлабочување, виткање, со гумена или обична четка, со или без база, јасно кажува дека на жените никогаш не им е доста од истакнување на трепките.

Маскарата е еден од ретките производи кои не мора да бидат скапи за да бидат добри. Се разбира, поскапите маскари имаат свои предности, но за разлика од другите производи, тие се трошат побрзо. Маскарата трае до три месеци во просек, па дури и ако не ја користите секој ден, штом ја отворите, почнува да се суши.

Кога ќе ја потрошите маскарата, секогаш можете да ја зачувате четката и да ја користите со друга маскара, доколку тој модел на четка најмногу ви одговара. Се разбира, не треба да делите маскара со други девојки бидејќи инфекциите се шират многу брзо.

Новиот „меки и дебели“ трик за трепки на ТикТок ветува дека на вашите трепки ќе им даде волумен и гламур вреден за црвен тепих со помош на маскара! Трикот, првпат изведен од познатата шминкерка Џенин Холмс, вели дека наместо да нанесувате слоеви маскара по ред, нанесете еден слој, потоа натопете посебна четка во пудра во прав и премачкајте ги трепките со неа пред да нанесете дополнителни неколку слоеви маскара.

@makeupbylxna Mascara Hack #makeuphack #makeuptutorial #makeuphacks #fy ♬ Originalton – Lina

Така вашите трепки ќе изгледаат исто толку добри како и вештачките. Резултатите на видеото на Џенин се очигледни, а еден корисник рече: „Само што го пробав и трикот навистина функционира. Морам да го правам тоа почесто“.

Трикот „меки и дебели“ оттогаш стана вирален на ТикТок, а еден од корисниците на оваа социјална мрежа објави слично видео кое оттогаш е прегледано над 834.000 пати и им се допаднало од импресивни 42.000 луѓе.

