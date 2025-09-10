Гутереш предупредува на реален ризик од проширување на украинскиот конфликт

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, предупреди на „реален ризик“ украинскиот конфликт да се прошири над границите на земјата откако руски беспилотни летала беа соборени над полска територија, објави агенцијата Франс-прес, цитирана од БТА.

Епизодата „повторно го потврдува регионалното влијание и реалниот ризик од ескалација на овој разорен конфликт“, рече Стефан Дужарик, портпарол на генералниот секретар на ОН.

Во меѓувреме, британскиот министер за одбрана, Џон Хили, одржа однапред договорени разговори со своите колеги од таканаречениот формат Е5, во кој учествуваа и претставници на министерствата за одбрана на Италија, Франција и Германија. Нивниот полски колега беше принуден да се врати во Варшава порано. Хили рече дека побарал од британските вооружени сили „да разгледаат опции за зајакнување на воздушната одбрана на НАТО во Полска“.

„Заедно, ние на Е5 силно ги осудуваме овие напади. Дејствијата на Русија се неодговорни, опасни и без преседан. Гледаме што прави Путин. Тој повторно нè тестира. И ние повторно ќе стоиме цврсто“, додаде Хили на прес-конференција.