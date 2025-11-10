Дакота Фенинг откри како се однесува кон колегите на снимањето: „Го ценев тоа кога бев помлада“

0 SHARES Сподели Твитни

Американската актерка Дакота Фенинг неодамна отворено проговори за својот пристап кон работата со млади актери по сопственото искуство како детска ѕвезда.

Во интервју за списанието People на премиерата на нејзината нова серија „All Her Fault“ во Њујорк, 31-годишната актерка рече дека се однесува кон децата актери исто како кон секој друг колега.

„Се однесувам кон нив како што би се однесувала кон секој друг актер. Мислам дека го ценев тоа кога бев помлада, па затоа едноставно се однесувам така“, објасни таа.

Патем, Дакота Фенинг го имаше своето деби на големото платно на само седум години во филмот „I Am Sam“ од 2001 година, во кој глумеа и Шон Пен и Мишел Фајфер.

Таа глумеше во филмови со холивудски великани како Дензел Вашингтон, Роберт де Ниро, Том Круз и Британи Марфи, сите пред да наполни 12 години.

Заедно со нејзината сестра Ел Фенинг, таа моментално развива проект базиран на мемоарите на Парис Хилтон, сместен во 2023 година.

„Тоа е еден од многуте проекти на кои работевме заедно и нешто што нашата компанија го развива. Ја сакавме Парис Хилтон додека растевме, па кога се појави можноста да бидеме еден вид партнер во раскажувањето на нејзината приказна, беше едноставно возбудливо“, рече таа.

Најновиот проект на Дакота, „All Her Fault“, е напнат трилер за киднапирано дете. Серијата е режирана од Сара Снук од „Succession“, а исто така глумат и Џејк Лејси, Аби Елиот, Софија Лилис и Мајкл Пења.

Пронајдете не на следниве мрежи: