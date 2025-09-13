Дали бананите се добар избор за бебиња со запек?

0 SHARES Сподели Твитни

Запекот кај бебињата е честа појава што може да ги загрижи многу родители, особено кога ќе забележат дека нивното бебе има проблеми со празнењето на цревата.Иако е нормално новороденчето понекогаш да помине денови без празнење на цревата, важно е да се препознаат знаците што укажуваат на вистински запек, со цел да се реагира навреме и да се спречи можна непријатност или болка.Кај бебиња под една година, фреквенцијата на празнење на цревата варира, па запекот не мора нужно да биде поврзан со бројот на столици. Наместо тоа, родителите треба да обрнат внимание на промените во вообичаениот ритам и конзистенција на столицата на нивното бебе. Тврда, сува столица или напрегање при исфрлање на столицата може да бидат првите знаци на запек.Најчестите симптоми на запек кај бебиња:

Тврда и сува столица

Видливо оптоварување за време на празнење

Надуен стомак

Ослободување на гасови за време на движењата на дебелото црево

Иако често се препорачуваат како здрава храна, бананите можат да го влошат запекот кај бебињата, особено кога се консумираат заедно со сос од јаболка и житарки. Наместо тоа, се препорачува да се воведат други намирници кои можат да помогнат во регулирањето на варењето на храната.

Наместо банани, можете да понудите овесна каша, јачмен или други видови житарки за бебиња кои не се затнуваат.

Сливите и сувите сливи, како и нивниот сок, се особено познати по нивното лаксативно дејство. Можете да понудите сок од суви сливи во мали количини до 30 мл, секако по консултација со вашиот педијатар.

Никогаш не му давајте на вашето бебе лаксативи, клизми или хербални лекови без претходно да се консултирате со вашиот педијатар. Ваквите производи можат да бидат штетни за чувствителниот систем на вашето бебе.

