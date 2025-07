Дали би рекле дека дизајнерката на фотографијата е во осмата деценија од животот? Вера Ванг го прослави својот 76-ти роденден

0 SHARES Сподели Твитни

Модната икона Вера Ванг, родена на 27 јуни 1949 година, го прослави својот 76-ти роденден со забава во Париз, а судејќи според фотографиите што ги сподели од прославата, малкумина би рекле дека е во осмата деценија од животот.Иако е позната по своите иконски венчаници и други обемни парчиња облека од високата мода од црвениот тепих, дизајнерката се обидува да ја истакне својата зачудувачка фигура во приватниот живот, со оглед на тоа што има 76 години.За да го прослави својот 76-ти роденден, таа избра црн фустан со интересен дизајн кој всушност личеше на мини фустан, но имаше проѕирен дел на бутовите, кој беше продолжен со црна ткаенина што се влечеше надолу кон подот. View this post on Instagram A post shared by Vera Wang (@verawang)„Не станува збор за возраста, туку за стилот“, рече Ванг кога ја прашаа за нејзиниот неверојатно младешки изглед за нејзините години.По роденденската забава – каде што креативниот директор на Vetements, Гурам Гвасалија, беше меѓу гостите – таа помина викенд исполнет со забава, храна и посета на Прада.Речиси секоја објава на Вера привлекува внимание на социјалните мрежи. Кон крајот на минатата година, таа позираше со своите ќерки Сесилија и Жозефина, а многу луѓе велеа дека личи на нивна сестра. Претходно, таа ја откри тајната на својот младешки изглед.Vera Wang queen of the wedding industry turns 76. She looks unbelievably thin. pic.twitter.com/Cw0qKsG1yC— opinionated russian🇷🇺🇺🇸 (@Katsbigopinion2) June 29, 2025„Бев уметничко лизгач и балерина. Тоа некако останува во тебе. Морам да бидам искрена – сонот е клучен. Не мислам дека би можела да постојам ако не можев да спијам… Исто така, има и вотка. Коктел од вотка на крајот од денот ми помага да преминам од многу интензивен работен распоред во нешто поинтимна атмосфера“, рече таа еднаш.Таа стана најмладата уредничка на модното списание „Вог“ на 23-годишна возраст. Потоа работеше за „Ралф Лорен“. На 40-годишна возраст, таа одлучи да стане независен дизајнер на венчаници, што беше успешен бизнис потег.



