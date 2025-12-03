Дали вашите раце и нозе постојано се ладни во зима? Оваа храна може да ви помогне

0 SHARES Сподели Твитни

Со доаѓањето на зимата, многумина од нас бараат начини да се стоплат, честопати потпирајќи се на слоевита облека и топли пијалоци. Но, дали знаевте дека решението може да лежи и во нашата исхрана? Една едноставна состојка може да ја подобри циркулацијата, да помогне во регулирањето на крвниот притисок и на тој начин природно да го загрее телото, пишува Express.co.uk.

Чувството на студ во рацете и нозете често е директно поврзано со циркулацијата на крвта. Според Британската фондација за срце, на сите телесни ткива им е потребно постојано снабдување со кислород и хранливи материи за правилно функционирање, а ограничениот проток на крв може да доведе до ладни екстремитети.

Нашето тело интелигентно ја регулира температурата: кога ни е топло, крвните садови во близина на кожата се шират (вазодилатација) за да ослободат вишок топлина. Обратно, кога ни е ладно, крвните садови се стеснуваат (вазоконстрикција) за да ја зачуваат топлината подлабоко во телото и да спречат нејзино губење.

Природно решение за подобар проток на крв

За да ги одржите рацете и нозете топли, клучно е да се подобри функцијата на крвните садови. Еден од најефикасните начини да се постигне ова е да се јаде храна богата со нитрати. Телото ги претвора нитратите од храната во азотен оксид, соединение кое ги опушта и шири крвните садови. Овој процес го зголемува протокот на крв и го подобрува снабдувањето со кислород до ткивата, што е исклучително корисно за целокупното кардиоваскуларно здравје.

Цвеклото како сојузник за зимско здравје

Цвеклото е храна која се издвојува по својата исклучителна содржина на нитрати. Тие се исто така вреден извор на калиум и железо – минерали кои заедно го поддржуваат здравиот проток на крв и помагаат во регулирањето на крвниот притисок. Овој коренест зеленчук е во сезона во текот на зимата, а неговите здравствени придобивки се достапни преку целата година. Американското здружение за срце, исто така, истакнува дека цвеклото е полно со антиоксиданси кои помагаат во поправката на ДНК и одржувањето на здравјето на клетките.

