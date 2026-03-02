Дали вегетаријанската исхрана го намалува ризикот од рак? Нова студија дава одговори

0 SHARES Сподели Твитни

Вегетаријанците имаат до 30 проценти помала веројатност да бидат дијагностицирани со одредени видови на рак, според неодамнешна студија. Истражувачите од Универзитетот во Оксфорд откриле дека луѓето кои избегнуваат месо имаат помал ризик од пет видови на рак, но зголемен ризик од еден.

Во споредба со оние што јадат месо, вегетаријанците имале 21 процент помал ризик од рак на панкреас и 9 проценти помал ризик од рак на дојка. Тие исто така имале 12 проценти помал ризик од рак на простата, 28 проценти помал ризик од рак на бубрезите и 31 процент помал ризик од мултипен миелом.

Сепак, една студија покажа дека вегетаријанците имаат речиси двојно поголем ризик од најчестиот вид рак на хранопроводникот. Истражувачкиот тим сугерира дека ова може да се должи на недостаток на некои клучни хранливи материи во нивната исхрана.

Можни објаснувања за разликите

Главниот истражувач на студијата, Аурора Перез Корнаго, ги објасни наодите: „Вегетаријанците имаат тенденција да консумираат повеќе овошје, зеленчук и растителни влакна од оние што јадат месо и не јадат преработено месо, што може да придонесе за помал ризик од некои видови рак. Од друга страна, повисокиот ризик од плочест карцином на хранопроводот кај вегетаријанците и рак на дебелото црево кај веганите може да биде поврзан со помал внес на одредени хранливи материи кои се позастапени во храната од животинско потекло.“

„Потребни се понатамошни истражувања за да се разбере што ги предизвикува разликите во ризикот од рак што ги забележавме во нашата студија“, додаде таа, пренесува Дејли експрес.

Консумирањето преработено месо како шунка, сланина и салама претходно беше поврзано со зголемен ризик од рак на цревата, а можеби и рак на желудникот. Црвеното месо како говедско, свинско и јагнешко месо, исто така, го зголемува ризикот, додека таква врска не е докажана за белото месо како пилешко и мисиркино.

Обемна анализа на податоци

Експертите кои стојат зад новата студија, објавена во Британскиот журнал за рак, истакнаа дека е потребно дополнително да се истражи дали проблемот е вкупната консумација на месо или нешто специфично во вегетаријанската исхрана што го намалува ризикот од рак.

Новото истражување вклучуваше податоци од различни студии низ целиот свет, со мнозинство учесници од Велика Британија и САД. Опфати околу 1,64 милиони луѓе што јадат месо, 57.016 луѓе што јадат живина, но не јадат црвено месо, 42.910 луѓе што јадат риба, но не јадат месо (песцетаријанци), 63.147 вегетаријанци и 8.849 вегани.

Студијата, предводена од истражувачи од „Оксфорд Популејшн Хелт“, анализирала 17 различни видови на рак, вклучувајќи ги оние на дигестивниот систем, белите дробови, репродуктивниот и уринарниот систем, како и рак на крвта.

Зголемен ризик од рак на дебелото црево кај веганите

Анализата, исто така, покажа дека веганите имале значително поголем ризик од рак на дебелото црево во споредба со оние што јадат месо. Истражувачите велат дека ова може да се должи на нискиот просечен внес на калциум (590 мг дневно во споредба со препорачаните 700 мг), како и на нискиот внес на други хранливи материи.

„Cancer Research UK“ веќе откри дека калциумот го намалува ризикот од рак на дебелото црево, при што голема чаша млеко на ден е поврзана со 17 проценти помал ризик. Сепак, тимот од Оксфорд нагласува дека се потребни повеќе истражувања во оваа област, бидејќи само 93 случаи на рак на дебелото црево се пријавени кај веганската група.

Интересно е што вегетаријанците немале помал ризик од рак на дебелото црево во споредба со оние што јадат месо, што истражувачите го нарекле „неконзистентно“ со познатиот факт дека преработеното и црвеното месо го зголемуваат ризикот. Тие веруваат дека ова е веројатно затоа што внесот на преработено месо во групата што јадала месо бил умерено низок.

Експертски преглед на резултатите

Тим Ки, почесен професор по епидемиологија на Оксфордското здравство на населението и коистражувач на студијата, рече дека во Велика Британија живеат околу три милиони вегетаријанци и дека интересот за вегетаријанството расте во многу делови од светот.

Тој забележа дека иако вегетаријанците јадат повеќе растителни влакна, овошје и зеленчук, разликите забележани во студијата не се „многу големи“ и можеби не ги објаснуваат целосно наодите. „Моето чувство е дека разликите е поверојатно да се поврзани со самото месо отколку со тоа што вегетаријанците едноставно се хранат поздраво“, додаде тој.

Ејми Хирст, раководител на одделот за здравствени информации во „Cancer Research UK“, изјави дека оваа „висококвалитетна студија“ нуди интересни сознанија, но наодите не се доволно силни за да се извлечат дефинитивни заклучоци.

„Потребни се повеќе истражувања кај поголеми, поразновидни популации за подобро да се разберат овие модели и нивните причини. Кога станува збор за намалување на ризикот од рак, одржувањето на здрава и балансирана исхрана е поважно од поединечните прехранбени производи“, рече таа.

,,Обидете се да јадете многу овошје, зеленчук, интегрални житарки и извори на протеини и намалете го внесот на преработено и црвено месо, алкохол и храна богата со масти, с.ол и шеќер.“

The post Дали вегетаријанската исхрана го намалува ризикот од рак? Нова студија дава одговори appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: