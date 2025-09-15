Дали верувате во МАШКО-ЖЕНСКИ пријателства? Еве што имаат да кажат експертите на оваа тема

0 SHARES Сподели Твитни

Оваа тема ја истражуваше терапевтката Кеја Марти која јасно одговори дека мажите и жените можат да бидат пријатели.

„Имам пријатели кои навистина ми се само пријатели. Познавам и други жени кои имаат многу пријатели. Се дружиме со години наназад и сме најдобри пријатели“, вели таа.

Можно е да имате искрено пријателство со личност од спротивниот пол ако сте свесни дека го сакате тоа, додаде таа.

Има и други истражувачи кои се занимавале со ова прашање. Истражувачите забележале дека луѓето сакаат да имаат комуникација со оние коишто се слични како нив, без разлика на полот.

Во истражувањето учествувале 260 учесници на возраст од 18 до 80 години. Им биле поставувани прашања за нивните пријатели. Учесниците морале да го проценат нивото на интимност во своите љубовни врски и пријателски однос.

Во истражувањето се откриени и некои разлики меѓу машките и женските пријателства.

Се покажа дека женските пријателства се најинтимни кога пријателките имаат слични професии, хумор и знаат како да уживаат во животот. Машките пријателства се најинтимни кога нивните најдобри пријатели имаат ист карактер и сакаат да се дружат.

Заклучено е дека жените повеќе сакаат да се дружат со една пријателка, а мажите сакаат да се дружат со повеќе пријатели.

