Дали вештачките засладувачи можат да помогнат во губењето на тежината? Нова студија нуди одговори

УПРАВУВАЊЕТО НА ТЕЖИНАТА е често збунувачка тема, но повеќето експерти се согласуваат за едно нешто: премногу додаден шеќер придонесува за зголемување на телесната тежина. Затоа многу луѓе се свртуваат кон вештачки засладувачи како начин за намалување на калориите, иако нивната вистинска ефикасност е предмет на долгогодишна дебата.

Минатата година, Светската здравствена организација (СЗО) дури објави препорака против нивната употреба за контрола на телесната тежина. Но, нова студија од европски истражувачи, објавена во списанието Nature Metabolism, ја доведува во прашање таа препорака и сугерира дека замените за шеќер сè уште можат да играат улога во процесот на слабеење, пишува EatingWell.

Како беше спроведена студијата?

Во студијата учествувале 341 возрасни лица со прекумерна тежина или дебелина и 38 деца чиј индекс на телесна маса бил над 85-тиот перцентил за нивната возраст. Сите учесници редовно консумирале слатка храна пред почетокот на студијата. Студијата била следена една година.

Првите два месеци, возрасните биле на диета со ограничен внес на калории, додека децата биле на диета за одржување на тежината. После тоа, учесниците биле случајно распределени во две групи. На двете групи им биле дадени упатства за здрава исхрана без ограничување на калориите, со услов внесот на додаден шеќер да остане под 10 проценти од дневниот внес на енергија.

Единствената разлика беше во тоа што на првата група ѝ беше дозволено да консумира производи со вештачки засладувачи, додека на втората не. Истражувачите ги следеа промените во телесната тежина, цревната микробиота и факторите на ризик за дијабетес и срцеви заболувања во текот на една година.

Што покажаа резултатите?

По една година, обете групи успеале да ја одржат тежината што ја изгубиле во првите два месеци. Сепак, групата што користела вештачки засладувачи тежела во просек 1,6 килограми помалку од групата што ги избегнувала. Разликата е статистички значајна, иако е прашање колку е важна во секојдневниот живот.

Исто така, беа забележани неколку други разлики:

Групата на засладувачи имала поздрав цревен микробиом, со повеќе корисни бактерии кои произведуваат SCFA киселини.

По шест месеци, нивото на холестерол се намали.

По една година, беше забележан помал обем на колковите.

Сепак, дел од подобрувањето кај кардиоваскуларните фактори забележано на почетокот на студијата исчезна до крајот на следењето.

Ограничувања и судир на интереси

И покрај интересните резултати, студијата има значителни недостатоци. Најмалку пет од авторите добиле финансирање или работеле за компании што произведуваат вештачки засладувачи, како што се „Нестле“, „Унилевер“ или индустриски здруженија. Ова фрла сомнеж врз објективноста на заклучоците.

Покрај тоа:

40 проценти од учесниците се откажале за време на студијата, што значително ја ослабува веродостојноста на резултатите.

Истражувачите се сомневаат дека учесниците не го пријавувале доволно внесот на калории.

Клучните биохемиски индикатори на цревната микробиота не беа мерени директно, туку проценети, што дополнително го комплицира толкувањето.

Што значи ова во секојдневниот живот?

Намалувањето на додадениот шеќер на помалку од 10 проценти од дневниот внес на калории покажа дека помага во губењето на тежината и целокупното здравје. Оваа студија сугерира дека вештачките засладувачи можат да обезбедат дополнителна помош, но нивните ограничувања и финансиски конфликти бараат претпазливост.

Препораката на СЗО против употреба на вештачки засладувачи за контрола на телесната тежина останува на сила. Ако сакате да го намалите внесот на шеќер, можете да се свртите кон природни засладувачи како што се мед или јаворов сируп, но умерено. Повремената консумација на производи со вештачки засладувачи веројатно не е опасна, но нивната редовна употреба може да биде.

На крајот на краиштата, најдобриот пристап останува ист: диета базирана на интегрални храни, со ограничен внес и на додаден шеќер и на негови замени.

