Дали ве мачи икањето? Еве како да го спречите за кратко време

Сите барем еднаш сме икале, но малкумина знаат зошто всушност се случува и кои едноставни трикови можат да го спречат за само неколку секунди.

Ако некогаш сте почнале да јадете, зборувате или се смеете и одеднаш сте „пресретнати“ од тоа неодоливо „икање“ – знаете колку смешно и заморно може да биде икањето. Но, дали знаевте дека зад тоа мало грчење всушност се крие вистински мал хаос во телото?

Што е всушност икање?

Икањето се јавува кога дијафрагмата, мускулот што ја одделува градната празнина од желудникот, одеднаш се стега и предизвикува брз здив, а гласните жици се затвораат во тој момент. Резултатот? Тоа познато „икање“ што не може да се игнорира.

Најчестите виновници се: брзо јадење, газирани пијалоци, смеење додека јадете, ладна вода, но исто така, верувале или не, стрес.

Значи, икањето не е опасно, но може да биде толку упорно што човек би „дал сè за минута тишина“.

Најбрзиот начин да го запрете

Еве неколку докажани трикови што луѓето ги користат низ целиот свет – некои се логични, а некои се сосема необични, но функционираат:

-Испијте чаша вода во мали голтки, најкласичниот и најефикасниот трик.-Задржете го здивот 10 секунди – нивото на јаглерод диоксид се зголемува и дијафрагмата се „ресетира“.-Загризете парче лимон – киселоста ги стимулира нервите и го прекинува рефлексот.-Голтнете лажичка шеќер – звучи смешно, но делува како мини шок за нервните завршетоци во устата.-Некој да ве изненади – стар народен трик што сè уште има свои обожаватели: краток страв, ненадеен прекин на икањето.

Кога станува сериозно?

Ако икањето трае подолго од 48 часа, тоа веќе не е слатко, но може да биде знак дека нешто не е во ред со вашиот стомак, дијафрагмалниот нерв или дури и вашиот нервен систем.

Во тој случај, најдобро е да посетите лекар, но кај повеќето од нас, икањето исчезнува побрзо отколку што се појавило.

