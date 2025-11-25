Дали во Европа се појавува нова супердржава: Срцето на континентот сака да ја „исправи историјата“, тие би доминирале економски

0 SHARES Сподели Твитни

Фламанскиот министер-претседател Матијас Дипендале повторно предизвика контроверзии со изјавата дека ја поддржува идејата за спојување на трите земји од Бенелукс во еден државен ентитет.

Зборувајќи за Радио 1, националистичкиот лидер рече: „Воопшто не сум против идејата Бенелукс да стане една земја“.

Неговиот став доаѓа по коментарите на белгискиот премиер Барт де Вевер во септември. На конференцијата ХЈ Шу во Холандија, која традиционално го означува почетокот на парламентарната година, Де Вевер повика на „интимна унија“ меѓу Белгија, Холандија и Луксембург.

Тој отиде дотаму што распадот на порано обединетата Холандија во 16 век го нарече „најголемата катастрофа што некогаш нè снашла“.

Шефот на белгиската федерална влада потоа се потсети на членот 350 од Договорот за функционирање на Европската унија, кој им овластува на земјите од Бенелукс да развиваат многу поширока соработка од другите членки. Според него, можностите што ги нуди овој член се „толку огромни и толку клучни“ што би можеле да станат вистински политички слоган.

Геополитичка визија за иднината

Дипендале сака да го поддржи проектот предложен од Де Вевер, до неодамна претседател на партијата Нова фламанска алијанса (N-VA). Но, тој претпочита да го поддржи со аргументи кои повеќе гледаат кон иднината отколку кон минатото.

„Ја поддржувам оваа визија, но со пристап насочен кон иднината“, рече тој. „Кога ќе ги погледнете сегашните геополитички превирања, начинот на кој САД сега гледаат на слободната трговија, позицијата на Кина и заканата од Русија, јасно е дека треба да ги преиспитаме нашите сојузи.“

Дипендале, исто така, нагласува дека Фландрија и Холандија веќе ги поврзале своите судбини во многу области. „Особено во воениот сектор, ние соработуваме многу тесно. И економски: имаме вистинска глобална додадена вредност кога станува збор за иновации.“ Тој, исто така, ја споменува можноста за проширување на соработката во нуклеарниот и биотехнолошкиот сектор.

„Тоа не се случува преку ноќ. Контекстот мора да биде зрел за тоа“, додаде тој. „Некои политичари мислат дека можете да создадете идеално општество од празен лист хартија, но тоа не функционира така.“

А што е со Луксембург?

Фламанските идеалисти ретко споменуваат што би се случило со Валонија, Брисел и Големото Војводство Луксембург во таква шема. Но, изјавата на холандскиот пратеник Мартин Босма од крајно десничарската PVV, партијата на Герт Вилдерс, кој за време на вечерата со францускиот амбасадор Франсоа Алабрун рече: „Холандија сака Фландрија да ѝ се придружи. Валонија може да оди во Франција“. Наводно, гостите биле шокирани од оваа изјава.

Економска слика: европскиот гигант

Во економска смисла, спојувањето на земјите од Бенелукс би создало ентитет од околу 30 милиони жители со еден од највисоките БДП во Европската Унија, веднаш зад Германија. Обединувањето на гигантските пристаништа Антверпен и Ротердам би претставувало колосална комерцијална сила. Де Вевер, жител на Антверпен, сигурно не е рамнодушен кон овој аргумент.

Сепак, како што вели старата поговорка, многу работи можат да се случат помеѓу чашата и усните. Во оваа приказна, јасно е дека создавањето на хипотетичка држава Бенелукс е повеќе интелектуална вежба отколку конкретна политичка волја.

Нема „премија за големина“

Економистот Етјен де Калата ги истакнува ограничувањата на еден таков проект:.

„Можеме да постигнеме заштеди, на пример во случај на нарачки за воена опрема. Можеме да избегнеме штетна даночна конкуренција, да користиме најдобри практики и слично. Но, погледнете ги европските земји кои моментално најдобро се справуваат економски, тие не се големи земји како Франција или Италија. Нема предност во големината, особено во јавната администрација. Не мислам дека би се добило многу од вакво спојување: колку си поголем, толку си побавен“, истакнува тој.

Фламанскиот политиколог Карл Девос (Универзитет во Гент) исто така изрази скептицизам.

„Изненаден сум, бидејќи во Фландрија апсолутно нема дискусија за ова. Нема побарувачка за тоа, дури ни од фламанското движење.“ Според него, изјавите на Де Вевер и Дипендале се повеќе лични мисли отколку политички ставови, а „поголемиот дел од Фламанците не сакаат да бидат дел од Холандија“, рече тој.

Де Вевер: од сепаратизам до прагматизам?

Повторените изјави за Бенелукс поставуваат суштинско прашање: дали Барт де Вевер останува фламански националист инспириран од идејата за „Голема Холандија“ или е пред сè премиер на сите Белгијци?

Политикологот Барт Маденс, близок до фламанското движење, забележува важна промена: „Имаше постепена трансформација од антисистемска партија во партија на власт.“ Тој ја истакнува републиканската Н-ВА на Де Вевер, најсилната партија на анкетите. „Де Вевер не само што се прилагоди на белгискиот систем, туку сега го зајакнува“, вели Маденс.

Тој наведува голем број примери: присуство на државни церемонии, зајакнување на белгиската одбрана и, пред сè, легитимирање на монархијата преку неговата лојалност кон кралот, до тој степен што го нарекува „суверен“. Со ова, тврди Маденс, Де Вевер дополнително ги зајакнува столбовите на белгиската држава.

Неговата тесна соработка со кралот во врска со државниот буџет ја поддржува оваа тврдење. „Де Вевер со тоа ја зајакна позицијата на кралот во јавноста“, вели Маденс, додавајќи дека ова е парадоксално „за партија која е, на хартија, републиканска“.

Според Маденс, Де Вевер денес е „силен човек на централно-десничарска партија која сè уште го задржува фламанскиот рефлекс“. Приказната за државата Бенелукс во која би доминирале повеќе од 20 милиони говорници на холандски јазик му дозволува да фантазира, но не многу повеќе од тоа.

