Дали вратата од рерната треба да се држи отворена по печењето?

По готвењето на високи температури, на рерната ѝ треба време да се олади. Многу луѓе ја отвораат вратата од рерната во текот на потоплите месеци за да го забрзаат процесот. Сепак, експертите предупредуваат дека ова може да направи повеќе штета отколку корист.

Прво, топлиот воздух што излегува од рерната може да го оштети блискиот мебел. Особено чувствителните делови се направени од алуминиум, материјал кој е подложен на промени поради високи температури. Дури и дрвениот мебел може да претрпи долгорочно оштетување на бојата од прекумерна топлина.

Друг вообичаен начин за ладење е да ја оставите вратата од рерната малку отворена за да излезе топлиот воздух. Сепак, ова може да предизвика преоптоварување и трајно оштетување на шарките на вратата, што може да го уништи апаратот на долг рок.

Ако одлучите да ја оставите вратата отворена, подобро е да го направите тоа целосно, бидејќи тоа ќе му овозможи на топлиот воздух да се распредели порамномерно. Ова може да додаде дополнителна топлина во просторијата во постудените денови, но исто така носи со себе ширење на мириси на храна. Исто така, отворената врата од рерната е безбедносен ризик, особено ако има мали деца во близина.

Накратко, иако времето на ладење ќе биде подолго ако не ја оставите вратата од рерната отворена, модерните модели на рерни се опремени со вентилатори кои ефикасно го отстрануваат топлиот воздух и влагата, овозможувајќи ладењето да се случи на безбеден и правилен начин. Затоа, подобро е да се избегнува оставање на вратата од рерната отворена и на тој начин да се заштити и апаратот и околниот простор.

