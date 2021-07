Дали враќањето на поранешниот е добра идеја? Еве што велат експертите

0 SHARES Share Tweet

Колку и да е болно, раскинувањето понекогаш е единственото решение кога еден од партнерите не е задоволен од квалитетот на врската. Сепак, ова не мора да значи дека емоциите се смириле, а одлуката честопати се преиспитува

Можеби и вам ви се случила ваква ситуација, а ја започнавме оваа тема заради неодамнешното помирување на Џенифер Лопез и Бен Афлек, 16 години по раскинувањето на поранешната романса. Дали љубовта ќе победи овој пат, останува да видиме, а во редовите што следат ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето од насловот.

Мислење на експертите

Ако размислувате за помирување со вашиот поранешен партнер, важно е да погледнете што довело до раскинување, бидејќи нешто сигурно не функционирало како што треба. Романтизирање на идејата за уште една шанса и како може да биде во ред овој пат, не е на место. Не е во интерес на никого да ги повторуваме истите грешки, а проблемите што некогаш постоеја нема да исчезнат само, дури и ако се надеваме на најдоброто. Факт е дека понекогаш е подобро да се сака и да се изгуби, отколку да се помине низ сè повторно.

Да или не?

Британците ја користат поговорката: Better the devil you know, што испраќа порака дека понекогаш е полесно да останеме во врска што не ни се допаѓа, но се знае, отколку да ризикуваме или да заминеме во непознатото. Постојат луѓе кои се придржуваат до ова, верувајќи дека тоа е толку поедноставно. Експертите сметаат дека зад помирувањето честопати недостасуваат шанси за запознавање на нов партнер, но и осаменост и досада. Факт е дека ништо од ова не дава основа за долгорочна врска. Затоа, ако го забележите ваквото однесување кај вашето поранешно момче или девојка, не влегувајте во нова фаза, затоа што ќе следи уште едно разочарување. Од друга страна, ако обете страни работат на себе и на своите чувства, со искрена желба за помирување, тоа може да успее.

Нема правила, успехот на помирувањето варира од пар до пар и подготвеноста да се решат претходните предизвици со партнерот или поединечно. Периодот на вриење на страстите се смирува по некое време, па затоа е добро да бидете подготвени за она што следува.