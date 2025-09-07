Дали Вучиќ во Пекинг беше со својот иден наследник?

Српскиот претседател Александар Вучиќ ја заврши тридневната посета на Кина по повод одбележувањето на 80-годишнината од крајот на Втората светска војна. Според рускиот весник „Комерсант“, Вучиќ во својата делегација го вклучи и поранешниот претседател Томислав Николиќ, што во Белград беше протолкувано како потенцијален сигнал за подготовка на наследник и консолидирање на личната моќ на лидерот на Србија, наведува во свој текс Нова.рс.

Вучиќ истакна дека за време на посетата се сретнал со 12 светски лидери, вклучувајќи ги претседателите на Русија и Кина. Тој нагласи дека во разговорите со Владимир Путин ги отвори прашањата за цената и количините на гасот, со цел Србија да обезбеди стабилно снабдување во претстојната зима. Посебно внимание привлече средбата со кинескиот лидер Си Џинпинг, при што Вучиќ се пофали дека неговата земја е единствена во регионот што го посетил Си.

Според Вучиќ, посетата има економска тежина и придонесува за престижот на Србија, и покрај предупредувањата од Европската комисија за потребата од јасна ориентација кон ЕУ. „Моето заминување во Пекинг нема да влијае на европскиот пат на Србија“, рече претседателот.

Присуството на Томислав Николиќ, кој се повлече од активната политика во 2017 година, предизвика внимателни анализи во медиумите и кај аналитичарите.

„Комерсант“ не ја исклучува можноста дека Вучиќ може да организира и парламентарни и претседателски избори, назначувајќи тесен кандидат за наследник, додека самиот би ја презел функцијата премиер, слично на практиката на Владимир Путин и Дмитриј Медведев.

Report Ad

Присуството на Николиќ во Пекинг е протолкувано како можен знак за подготовка на операцијата „Наследник“, што ќе овозможи Вучиќ да го обезбеди континуитетот на својата владејачка позиција и да ја консолидира моќта пред следните избори.