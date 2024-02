0 SHARES Сподели Твитни

Мачка, која се сокри во бањата, за неколку часа стана апсолутен хит на Твитер.

Фотографијата од мачка која игра криенка ја објави Твитер профилот cats being weird little guys со опис: Ова е експерт во играта криенка.

hide and seek expert level pic.twitter.com/vtYOt0EE0o— cats being weird little guys (@weirdlilguys) February 10, 2024

Колку време ви требаше да ја забележите мачката?



