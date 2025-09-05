Дали годинава имало средба меѓу Изет Меџити и Александар Вулин во Куманово

На средбата, како што посочија од партијата, била разгледувана и координирана значајна српска инвестиција во „Битолска банка“

Дали во февруари 2025 година во кабинетот на градоначалникот на Општина Куманово, Максим Димитриевски, а во присуство на вицепремиерот и министер за односи меѓу заедниците, Иван Стоилковиќ, се одржала средба меѓу првиот вицепремиер и министер за животна средина и просторно планирање Изет Меџити и поранешниот српски вицепремиер Александар Вулин, прашуваат денеска од Демократската унија за интеграција (ДУИ).

На средбата, како што посочија од партијата, била разгледувана и координирана значајна српска инвестиција во „Битолска банка“.

„Ако овие информации се точни, јавноста мора да биде запознаена со мотивите, содржината и последиците на таков состанок. Секоја непроѕирност во врска со меѓународни финансиски интереси отвора сериозни сомнежи за политичко влијание и зависност“,

се вели во партиското соопштение.

ДУИ ги повика Димитриевски, Стоилковиќ и Меџити да дадат јасни и навремени појаснувања пред јавноста.

„Секој таен договор што вклучува странски финансиски интереси носи ризик од политичка зависност и влијание. Македонија не смее да биде заложник на сенки и непроѕирни договори“, пишуваат од партијата.

Оттаму додаваат дека мора да се спречат какви било обиди за прикривање на јавноста и народот мора да ја знае вистината.