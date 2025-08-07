Дали го миете оризот пред готвење? Еве го најдобриот начин да ги отстраните сите токсини

0 SHARES Сподели Твитни

Веројатно едно од најчестите прашања што се провлекува низ кујните е – дали треба да се мие оризот пред готвење? Ако некогаш сте фрлиле шака ориз во тенџере и сте слушнале коментари од страна како „Не го измивте?“, не сте сами. Некои го прават тоа од навика, други од знаење, а трети воопшто не го прават. Па, кој е во право?

Арсенот во оризот се појавува како резултат на лошиот квалитет на водата во многу региони каде што се произведува ова хранливо жито.

Бројни студии покажаа дека, на пример, во Велика Британија, нивото на арсен во оризот го надминува дозволеното ограничување за исхрана на децата, а научниците ширум светот експериментираат со начини за негово отстранување.

До неодамна, најпознатиот метод беше оној што го промовираше британскиот професор Енди Мехарг од Универзитетот Квинс во Ирска.

Ова значеше потопување на оризот преку ноќ во пет пати поголем волумен на вода од неговиот оригинален волумен и плакнење наутро додека водата не стане целосно бистра. Сепак, постоеше легитимно прашање за тоа колку од хранливите материи се задржуваат во храната третирана на овој начин.

Студија, објавена кон крајот на октомври 2020 година од Институтот за одржлива храна во Шефилд, Велика Британија, открива подобар начин за готвење ориз. Целта е да се измие арсенот од оризот, а воедно да се задржат сите хранливи материи, така што вашето рижото ќе биде и здраво и хранливо.

Како да го направите тоа?

Измијте го оризот на вообичаен начин. Додадете 4 чаши вода во секоја чаша ориз. Загрејте го оризот со водата и оставете го да зоврие пет минути.

Потоа исцедете го и додадете нова количина вода, овој пат по две чаши во секоја чаша ориз. Намалете ја температурата и гответе покриено на тивок оган.

Истражувачите тврдат дека ова готвење отстранува 54 проценти од неорганскиот арсен од кафеавиот ориз и дури 73 проценти од белиот ориз.

