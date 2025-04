Дали „грицкањето“ трева може да биде штетно за вашите мачки? Помогнете им на вашите миленици при редуцирање на оваа навика

0 SHARES Сподели Твитни

Многу мачки уживаат да ја истражуваат градината и повремено да грицкаат трева, но ветеринарното здружение ПДСА откри на кои знаци треба да внимаваат сопствениците доколку нивните мачки ги имаат овие навики.

Ветеринарот Михаела во видео на TikTok објасни зошто ова е навика на вашите миленици. Иако мачките го прават тоа кога им се дава шанса, многумина не знаат зошто. Оттаму, ветеринарот истакна дека тоа е нормално однесување кое не треба да предизвикува загриженост.

Меѓутоа, ако тревата е загадена со штетни хемикалии како пестициди, ѓубрива или убијци на плевел, тогаш таа не е безбедна за вашите миленици, пишува Express.

„Тревата е полна со хранливи материи, вклучително и влакна и фолна киселина, поради што мачките се привлекуваат кон неа. отровни за нив“, изјави ветеринарот.

Сепак, Михаела предупреди на опасност за која треба да бидат свесни сопствениците на мачки.

„Мачките може случајно да вдишат трева, а некои честички може да завршат во нивниот нос или грло. Ако тоа се случи, може да забележите дека многу се лигават или се гушат, а во тој случај треба да ги однесете на ветеринар. Некои мачки сакаат да јадат трева, додека други не сакаат затоа што не чувствуваат потреба, но важно е да им дадете избор и да не ги присилувате.“

