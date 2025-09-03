Дали Двејн се смее на својот прв Оскар? Неговиот филм доби најдолги овации во Венеција, тој се обидуваше да ги задржи солзите (фото/видео)

Американскиот актер Двејн „Карпата“ Џонсон може да ја добие својата прва номинација за Оскар во кариерата за улогата во „Машината за кршење“, чија премиера беше на Филмскиот фестивал во Венеција.Џонсон рече дека играњето на улогата на борецот на УФЦ, Марк Кер, во филмот „дефинитивно му го променило животот“, додавајќи дека трансформацијата е нешто што „навистина сакал да го направи“.На премиерата во Венеција, филмот ја заработи најдолгата стоечка овација во годината од 15 минути, а самиот актер беше трогнат од приемот и заплака додека му аплаудираа. Тој ѝ се заблагодари на публиката додека се обидуваше да ги задржи солзите.
The Rock was seen in tears whilst receiving a 15 minute standing ovation for his new movie ‘The Smashing Machine.’ pic.twitter.com/ng2fv9CX27— Wrestle Ops (@WrestleOps) September 1, 2025
Џонсон е најпознат по своите улоги во филмови со голем буџет како што се „Џуманџи“, „Сан Андреас“, „Црн Адам“, „Моана“, „Чувари на плажата“ и франшизата „Брзи и бесни“.Во „Машината за кршење“, во режија на Бени Сафди, Џонсон повторно се среќава со својата колешка од „Круз низ џунглата“, Емили Блант, која ја игра девојката на Кер, Дон Стејплс.
Кога го прашале за мотивацијата за преземање на улогата, Џонсон објаснил: „Ова го посакував долго време“.Џонсон доби одлични критики од критичарите во раните рецензии за филмот, а некои дури сугерираа дека би можел да освои Оскар. Овен Глајберман од „Варајети“ ја опиша неговата изведба како „откровение“, додавајќи дека „изгледа како нов актер“.
The Rock is Coming for Oscar Glory pic.twitter.com/AdFT8mQBNm— Cinema Tweets (@CinemaTweets1) September 2, 2025
Во рецензија со четири ѕвездички, Роби Колин од Телеграф рече: „Неговата изведба е топла, искрена и прекрасно без его, додека некои феноменално деликатни протези на лицето го менуваат неговиот изглед доволно за да го видите неговиот лик, а не Карпата, како се извишува над екранот“.Рајан Латанцио од IndieWire заклучи: „Иако „The Smashing Machine“ не звучи како лесна играчка за награди, Џонсон е истакнат меѓу овогодинешните кандидати за награди“.
Dwayne Johnson’s new film “The Smashing Machine” earned a 15-minute standing ovation on the Lido, one of the longest at this year’s Venice Film Festival so far.https://t.co/3ldQohBeTZ pic.twitter.com/2loY7vfELA— Variety (@Variety) September 1, 2025
Вообичаено во филмовите на Двејн Џонсон, никогаш не сте на повеќе од четири минути од следната експлозија или брканица со автомобили.„Машината за кршење“ се фокусира на светот на Врвното боречко првенство и колку истакната фигура била Кер во раните години на спортот во 1990-тите.Филмот, чие дејство се одвива помеѓу 1997 и 2000 година, е именуван по прекарот што Кер го добил по една од неговите први победи на турнири. Документарец на HBO за Кер со ист наслов беше објавен во 2002 година.